В Азербайджане перед заседанием ОПЕК+ рванула нефтяная платформа

На Каспии у берегов Азербайджана на платформе по добыче нефти, подконтрольной нацкомпании SOCAR, прогремел взрыв и начался пожар.
При этом власти и сами нефтяники уверяют, что никаких инцидентов на буровой не фиксировалось — это якобы рванул расположенный поблизости грязевой вулкан.
Инцидент на объекте Умид произошел перед завтрашней встречей нефтедобывающих стран ОПЕК+. Участники на предыдущем заседании так и не смогли договориться.
При этом двумя днями ранее в Мексиканском заливе произошел подводный пожар на трубопроводной системе нефтегазодобытчика Pemех.
«Огненное око» в океане смогли ликвидировать не сразу.
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