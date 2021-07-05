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В Азербайджане перед заседанием ОПЕК+ рванула нефтяная платформа

На Каспии у берегов Азербайджана на платформе по добыче нефти, подконтрольной нацкомпании SOCAR, прогремел взрыв и начался пожар.

При этом власти и сами нефтяники уверяют, что никаких инцидентов на буровой не фиксировалось — это якобы рванул расположенный поблизости грязевой вулкан.

Инцидент на объекте Умид произошел перед завтрашней встречей нефтедобывающих стран ОПЕК+. Участники на предыдущем заседании так и не смогли договориться.

При этом двумя днями ранее в Мексиканском заливе произошел подводный пожар на трубопроводной системе нефтегазодобытчика Pemех.

«Огненное око» в океане смогли ликвидировать не сразу.

5 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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