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Умер режиссер фильма «Москва слезам не верит»

На 82-м году жизни умер российский актер и режиссер Владимир Меньшов. В конце июня он заразился коронавирусом. О его смерти сообщается на сайте «Мосфильма».

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что о дате прощания с деятелем искусства будет сообщено позднее.

5 июля, 2021 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес
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