Пользователей Android предупредили о девяти опасных приложениях «Хороша бабуля»: Гвинет Пэлтроу показала лицо без макияжа » Ученые ответили на вопрос, зачем мужчинам борода С точки зрения эволюции, борода кажется аксессуаром очень сомнительным, то есть совершенно бесполезным. Да что греха таить — большинство жителей планеты, женщины, дети и множество мужчин, выглядят без нее просто прекрасно. Неужели природа оставила бороду, чтобы мужчины могли отдавать дань моде? Ученые установили, что у растительности на лице все-таки есть предназначение и оно вовсе не в том, чтобы умащивать ее бальзамами и подравнивать у барбера.



Можно подумать, что бородатый мужчина, да еще и трепетно ухаживающий за своим украшением, пытается таким образом привлечь внимание представительниц прекрасного пола. Но это, как показывает жестокая статистика, не работает. Большинство женщин предпочитают или гладко выбритых парней или тех, чей подбородок украшает небольшая щетина.



Но не спешите делать скоропалительные выводы и брить свою любимую чеховскую бородку или роскошную купеческую «лопату». Исследования показали, что женщины воспринимают бородатого мужчину как более взрослого и готового к серьезным отношениям. Бородачи им кажутся мужественными, агрессивными и сильными, в отличие от парней с гладкими как у младенца щечками.



В представлении женщин бородатый мужчина более успешен и подготовлен к спариванию и это не просто их фантазии. Бородачи оставили существенный след в истории и в генофонде нашей планеты. Например, в Средней Азии 8% мужчин — это генетические потомки Чингисхана, а тот, как известно, был убежденным бородачом.



Чтобы определить закономерности в моде на бороду, издание Nigel Barber провело тщательный анализ периода с 1842 по 1971 год и обнаружило очень интересную закономерность. Оказывается, бороды входили в моду в периоды, когда неженатых молодых мужчин оказывалось больше чем незамужних женщин. Получается, что борода повышала шансы найти пару и это реально работало!