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Талибы продолжают захватывать районы Афганистана, жители страны и военные бегут в Таджикистан

За последние сутки более 1000 афганских военных после боя с талибами отступили в Таджикистан. Группировка «Талибана»  продолжает захватывать районы Афганистана на фоне вывода войск НАТО, сообщает Khovar News Agency.

СМИ со ссылкой за погранслужбу Таджикистана пишет, что после боев с талибами в ночь с 4 на 5 июля 1037 военных из Афганистана отступили на территорию Таджикистана. Больше всего человек перешли пограничную заставу у города Хорог (312 человек), а также границу в районе области Дарвоз (213).

Отмечается, что талибы контролируют уже 40% Афганистана. Они установили контроль над сотнями районов, в том числе над девятью районами провинции Бадахшан и двумя районами провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, над одним районом в Пактии на востоке страны и еще одним в южной провинции Кандагар. Правительство страны уже объявило национальную мобилизацию и начало раздавать добровольцам оружие.

С 1 мая страны НАТО во главе с США начали вывод из страны своих военнослужащих.

5 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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