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«Решили не рисковать»: HBO закрыл топовый антирасистский сериал

Сериал «Страна Лавкрафта» не спасли ни тренд на толерантность, ни зрители.

«Решили не рисковать»: HBO закрыл топовый антирасистский сериал

Канал HBO принял решение закрыть «Страну Лавкрафта» Джей Джей Абрамса, так как у сериала не осталось сценарной базы. Первый сезон полностью перенес на экран роман Мэтта Раффа, не оставив себе ни кусочка для продолжения.

Напомним, антирасистское шоу стартовало в США летом прошлого года на волне BLM и прочих кампаний в защиту цветного населения после гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.

Главный каст проекта полностью состоит из темнокожих актеров, собственно, сериал посвящен нелегкой жизни афроамериканцев на просторах США в 1950-е. Кроме социальных драм в шоу были элементы ужасов, но скорее для привлечения внимания.

Не спасли сериал ни современные тренды, ни топовые просмотры — 10 млн зрителей у финального эпизода, ни заверения сценаристки Миши Грин, что у нее есть свои идеи для второго сезона. HBO предпочел не рисковать, оставив шоу без продолжения.

Удивительно, но заметной волны негодования на действия канала пока не последовало.

Источник фото: Legion-Media

5 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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