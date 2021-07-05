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Про героиню Шарлиз Терон снимут отдельный «Форсаж»

Про героиню Шарлиз Терон снимут отдельный "Форсаж"

Вин Дизель, являющийся не только звездой, но и продюсером популярной франшизы, анонсировал спин-офф, посвященный злодейке в исполнении Шарлиз Терон.

Напомним, антагонистка в лице Шарлиз Терон, кибертеррористка Сайфер, впервые появилась в «Форсаже 8». Там она шантажировала Доминика Торетто и заставляла выполнять свои злодейские поручения. Затем хакерша появилась в «Форсаже 9», но ее присутствие на экране было недолгим и фрагментарным. Однако финал девятого фильма отчетливо дал понять, что и в десятой части Сайфер о себе напомнит.

По словам Дизеля, сценаристы уже приступили к работе над сольником-ответвлением про героиню Терон. Но сюжетные подробности пока не раскрываются.

Отметим, что это будет второй спин-офф франшизы после фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».

5 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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