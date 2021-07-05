Пользователей Android предупредили о девяти опасных приложениях

Исследователи отметили, что в общей сложности эти программы были скачаны из Google Play более 5,8 миллиона раз. Около пяти миллионов загрузок пришлось на приложение PIP Photo, которое выглядело как фоторедактор. Processing Photo с аналогичным функционалом скачали около 500 тысяч раз, а Rubbish Cleaner, Inwell Fitness и Horoscope Daily — примерно по 100 тысяч раз.

В список опасных приложений также попали App Lock Keep, Lockit Master, App Lock Manager и Horoscope Pi.

Все перечисленные приложения на самом деле обладали заявленным функционалом, что помогало усыпить бдительность пользователей. Однако для полного доступа к ним или для отключения рекламы пользователям нужно было войти через учетную запись в Facebook. Когда юзеры вводили логины и пароли, их данные оказывались в руках злоумышленников.

Точное количество пользователей, пострадавших от действий мошенников, неизвестно. Однако исследование показало, что киберпреступники могут использовать аналогичную схему для кражи логинов с других сайтов. Чтобы защитить себя от кражи данных, специалисты порекомендовали не скачивать приложения от подозрительных разработчиков и изучать отзывы других пользователей.

Эксперты Dr. Web связались с компаний Google и сообщили о вредоносных программах. Тем не менее некоторые из них остались в магазине приложений на момент публикации.