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Первые фото со съемочной площадки «Джона Уика 4» уже в сети

Первые фото со съемочной площадки "Джона Уика 4"

Кинокомпания Lionsgate запустила съемки четвертой части боевика с Киану Ривзом в главной роли — «Джон Уик».

Об этом стало известно благодаря канадскому актеру Шамиру Андерсону, который опубликовал первое фото со съемок у себя на странице в Инстаграм. А также, он опубликовал забавное видео, в котором благодаря замене лиц он якобы дерется с Киану Ривзом.

«Это началось» — коротко подписал свой пост Андерсон.

Съемки четвертой части сейчас проходят в Берлине, а после съемочная группа переедет в Париж, позже в Токио. А закончится съемочный процесс в Нью-Йорке. Создатели боевика планируют выпустить картину на большие экраны 26 мая 2022-го.

О сюжете «Джона Уика 4» пока ничего не известно. Если верить слухам, то новая глава подробнее расскажет о кодексе всемирной организации наемных убийц и о некоторых деталях личной истории Уика.

5 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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