Папе римскому провели сложную операцию

Глава всех католиков Франциск перенес хирургическое вмешательство из-за стеноза (стойкое сужение) кишечника. Об этом информировала пресс-служба Святого престола.

84-летнего папу накануне положили в больницу им. Джемелли в Риме, сразу после того как он по воскресной традиции приветствовал верующих на ватиканской площади Святого Петра.

5 июля стало известно, что операция прошла успешно.

Ранее в Ватикане сообщали, что главу церкви прооперируют по поводу дивертикулярной болезни толстой кишки (хронический недуг, при котором в слабых местах кишечной стенки образуются мешкообразные выпячивания через мышечный слой). Почему такое расхождение в диагнозах, не поясняется.