«Не забуду ее никогда»: женатый принц Чарльз сознался в еще одной влюбленности

Сын королевы Елизаветы принц Чарльз сознался в чувствах к другой женщине. Откровенное интервью отец принца Гарри и принца Уильяма дал по радио. Чарльз известен своими романтическими отношениями вне брака: так, в свое время монарх закрутил роман с любовью детства Камиллой Паркер-Боулз несмотря на то, что уже был женат на Диане.

Как оказалось, вот уже много лет (ровно с того момента, как Чарльз служил в королевском флоте) он питает особую страсть к американской певице Барбре Стрейзанд.

«Я всегда был ее большим поклонником. Еще в 1974 году, когда я служил в Королевском флоте… Будучи молодым лейтенантом на фрегате HMS Jupiter, я посетил базу ВМС США в Сан-Диего, Калифорния. Тогда я услышал, что она сейчас снимает фильм в студии Warner Brothers… Мне посчастливилось встретиться с ней», — поведал он.

На тот момент Чарльзу было 26, а Барбре — 32.

«Я никогда не забуду ее ослепительный, искрометный талант, уникальную жизненную силу и привлекательность ее голоса, а также ее актерские способности. Она полна для меня особых воспоминаний, я даже не осмеливаюсь думать об этом сейчас — о моментах 47-летней давности», — констатировал принц.

Источник фото: Legion-media