Как «великий» Циолковский предлагал провести планетарный геноцид

Константин Эдуардович Циолковский, благодаря советской пропаганде получил почетный титул «основоположника космонавтики». При этом забывают, что сам Циолковский считал себя мыслителем, а не физиком или конструктором.



Сложно считать космический поезд Циолковского (состав из 512 ракет, которые заправляют ту единственную ракету, которая вылетит за пределы земного тяготения) предтечей многоступенчатой ракеты. Да и идею многоступенчатой ракеты на жидком топливе предложил и запатентовал в 1914 году, задолго до Циолковского, американский ученый Роберт Годдард.

Идея использования многоступенчатых ракет для полета в космос была впервые предложена немецким ученным Германом Обертом в 1923, за четыре года до аналогичной идеи российского «основоположника космонавтики».

В общем, Циолковский по масштабу своих изобретений, был под стать другому «величайшему ученому» России – Михаилу Ломоносову.

О большинстве идей Циолковского, за исключением связанных с космонавтикой, сейчас вспоминать не принято. А жаль – мыслил Константин Эдуардович широко и по пустякам не разменивался. Так, для избавления всего живого от страданий он предлагал уничтожать целые классы живых существ, стерилизовать детородную функцию у людей, и вообще взять власти под полный контроль рождение детей, вплоть до формирования родительских пар.

Дабы избегнуть обвинений в клевете на «великого» Циолковского, предоставим слово ему самому. Пусть читатель на основании цитат, сделает самостоятельные выводы

Циолковский о себе

(Выдержки из: Фатум, судьба, рок. (Из автобиографии). М.: Отечественные архивы, 2001.- № 2. с. 47 – 51)

«Я всю жизнь жаловался на судьбу, на несчастья, на препятствия к плодотворной деятельности.

В 1867- 68 году, когда я был, приблизительно, 10 – 11 лет, последовал первый удар судьбы. У меня была скарлатина, результатом чего были: некоторое умственное отупение и глухота. Но что же сделала со мной глухота? Она заставляла страдать меня каждую минуту моей жизни, проведённую с людьми. Я чувствовал себя с ними всегда изолированным, обиженным, изгоем. Это углубляло меня в самого себя, заставляло искать великих дел, чтобы заслужить одобрение людей и не быть столь презираемым. Мне всегда казалось, что за глухоту меня презирают. Да оно так и было, хотя принято скрывать презрение к больным и уродам. Начальный удар от глухоты произвёл усиление ума, который от людей перестал получать впечатления. Я как бы отупел, ошалел, постоянно получая насмешки или обидные замечания. Способности мои ослабели, я как бы погрузился в темноту.

Учиться в школе я не мог. Учителей совершенно не слышал, или слышал одни неясные звуки. Но постепенно мой ум находил другой источник идей в книгах.

Глухота, заставляя непрерывно страдать моё самолюбие, была моим погоняем, кнутом, который гнал меня всю жизнь и теперь гонит, она отделила меня от людей, от шаблонного счастья, заставила меня сосредоточиться, отдаться своим и навеянным наукой мыслям. Без неё я никогда бы не сделал и не закончил столько работ.

Я решил не следовать страстям, а как можно скорее жениться без любви на доброй и трудящейся девушке, которая не могла бы препятствовать моим стремлениям… Женитьба эта тоже была судьбой и великим двигателем. Я, так сказать, сам на себя наложил страшные цепи…

Характер у меня вообще, с самого детства, скверный, горячий, несдержанный. А тут глухота, бедность, унижение, сердечная неудовлетворённость, и вместе с тем пылкое, страстное до безумия стремление к истине, к науке, к благу человечества, стремление быть полезным, выбраться из застенка с тою же целью, полное, ради этого, пренебрежение средними человеческими обязанностями.

На последний план я ставил благо семьи и близких. Всё для высокого. Я не пил, не курил, не тратил ни одной лишней копейки на себя, например, на одежду. Я был всегда почти впроголодь, плохо одет. Умерял себя во всём до последней степени. Терпела со мной и семья. Мы были, правда, довольно сыты, тепло одеты, имели тёплую квартиру, не нуждались в простой пище, дровах и одежде. Но я часто на всё раздражался и, может быть, делал жизнь окружающих тяжёлой, неровной. Не было сердечной привязанности к семье, а было напускное, не натуральное, теоретическое. И едва ли это было легко окружающим меня людям. Была жалость и правда, но не было простой страстной человеческой любви».

Евгеника в масштабе планеты Земля

(Сокращенный вариант статьи «Непротивление» 1920 года).

«Если бы мы предоставили полную свободу хищникам, животным, растениям и бактериям, если бы не боролись, не сопротивлялись им, то они истребили бы человечество без остатка. Даже бактерии и насекомые могли бы нас одолеть. Даже домашние животные могли бы послужить причиною нашей гибели при полном непротивлении и потакательстве.

Действительно, они бы могли страшно размножиться и поесть все человеческие запасы или уничтожить поля, сады и огороды. Если слабые и кроткие домашние животные могут своей ограниченностью уничтожить человека, то тем более злые или заблуждающиеся люди — лучшую, но не сопротивляющуюся часть человечества.

Не только дурные люди отдельно проявляют своё зло, но даже и лучшая часть общества, благодаря своей силе, почти всегда угнетает более слабую.

Необходимость борьбы с людьми доказывает, что некоторая часть человечества находится на очень низкой нравственной ступени, что эта часть подобна хищным животным и вредным бактериям.

Итак, борьба неизбежна. Но как бороться: убивая существа, или только ограничивая их свободу? Волков, тигров, ядовитых змей, вредных насекомых просто истребляют, т.е. убивают. К бактериям и насекомым, как низшим существам, подобным растениям, это также применимо. Вредные растения и бактерии можно без колебания уничтожать: они почти не страдают. Насекомые уже чувствительнее. Но и их чувствительность ничтожна.

Высшие хищные могут при грубом уничтожении жестоко мучиться. Есть превосходный и, сравнительно, милосердный способ борьбы, достойный высшего существа: устранение размножения животных. Он же пригоден и для домашних животных.

Предоставляя несовершенным свободу размножаться, нам трудно тогда будет справиться с задачей устранения несовершенного и вредного. Размножение совершается так быстро… Сколько же придётся убивать? Если же мы разделим полы вредных существ, то любой род погаснет без следа в какое-либо столетие. Не будет и резких мучений. Даже обречение человека на девственность – обычно, и нельзя его считать, во многих случаях, очень жестоким. Для животных же оно, нередко, благотворно. Во всяком случае и для человека, при известной диете и соответственной жизни, подходящем к положению труде – это вполне разумно и осуществимо.

Однако, к человеку можно быть ещё милосерднее. Он может вести даже и брачную жизнь, но оставаться бесплодным, благодаря лёгкой операции над мужем или женою.

РАЗДЕЛИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ НА ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЧАСТИ

Для бактерий, растений и низших существ можем применить уничтожение самих существ и уничтожение их зачатков прокаливанием почвы в каждом уединённом участке. Размножение так быстро, что только уничтожением родов в изолированных частях мы можем успешно бороться с ними. Насекомые и другие мелкие существа с их яичками уничтожаются также. Существа более крупные, с головным мозгом, уничтожаются кастрацией или разделением полов. Ещё более крупные существа, позвоночные и млекопитающие — также. Преступные и злые элементы человечества — разделением полов или бесплодными браками. Несовершенные в физическом, умственном или нравственном отношении — безбрачием или бесплодными браками, смотря по желанию. Но между ними могут попадаться полезные и даже гениальные люди, также, как и между преступными. Их род должен продолжаться и улучшаться подходящими браками.

На суше применимо разделение Земли на уединённые участки, но на море — это, как будто, невозможно. Однако гении разрешат и этот вопрос.

Последовательный ход истории устранения вредного будет такой:

Уничтожение всего вредного всеми способами. Устранение одного потомства изолировкой (как теперь: исправимо). Разделение или уничтожение браков. Бесплодные браки.

На помощь придут:

Постепенно усиливающаяся изолировка частей суши. Закрытие океанических вод от действия солнечного света».

Циолковский хотел взять на себя, ни много, ни мало, функции бога-творца – он жаждал пересоздать мир на «научных принципах». Воплощение подобных идей в жизнь привело бы к глобальной экологической катастрофе, и вероятно, к уничтожению Жизни на Земле.

Вместо эпилога

Именно тексты подобные «Непротивлению» и составляют львиную долю в наследии К. Э. Циолковского, его «философию космизма». Чтобы не утомлять читателя многословными цитатами кратко изложим их суть.

Мир, по мнению Циолковского, состоит из неделимых атомов, круговорот которых происходит во всех материальных объектах. Атомы лишены сознания, но имеют своеобразные «ощущения». Память об негативных ощущениях атомы сохраняют, и воспроизводят и тогда, когда они входят в состав нового тела. Для избавления мира от страданий нужно уничтожить атомы с плохой памятью (вместе с носителями), и размножать лишь атомы с позитивными ощущениями. (Монизм вселенной. Калуга, 1925. Любовь к самому себе или истинное себялюбие. Калуга, 1928). Рецепт создания общества всеобщего счастья изложен в «Непротивлении».

Заслуживает внимание тот факт, что себя Циолковский считал очень несчастным человеком (см. выше «Фатум, судьба, рок»), а значит, его атомы несли негатив, то есть подлежали уничтожению. Тем не менее «основоположник космонавтики» был отцом восьмерых детей.

Конечной целью глобальных преобразований мыслилось выведение новой породы человека. Циолковский представлял его как «господствующий наиболее совершенный тип организма, живущего в эфире и питающегося непосредственно солнечной энергией (как растение)».

Фантазии Циолковского намного превзошли планы коммунистического режима, строившего «справедливый общественный строй» в СССР. Как говорится: «рыбак рыбака видит издалека». Кремлевские преобразователи человечества оценили масштаб идей Циолковского, и произвели учителя из Калуги в «основоположники космонавтики». Согласитесь – «основоположник планетарной евгеники» – как-то не звучит…Памятная монета Банка России, посвящённая 150-летию со дня рождения К. Э. Циолковского. 2 рубля, серебро, 2007 г.

https://garmatny.blogspot.com/2018/08/blog-post_24.html?spref=tw