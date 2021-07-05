«Хороша бабуля»: Гвинет Пэлтроу показала лицо без макияжа

Гвинет Пэлтроу произвела фурор в Сети, показав честное фото без макияжа и ретуши. В последнее время отечественные и зарубежные звезды задают тренд на естественность: многие артисты стремятся показать себя без прикрас, тем самым наглядно доказывая, что они тоже имеют изъяны, которых не стоит стесняться.

На днях к трендам присоединилась и Гвинет Пэлтроу: знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram фото, на котором показала свое лицо крупным планом. В кадре Гвинет засветила веснушки и морщинки вокруг глаз. При этом для своих 48 лет выглядела Пэлтроу просто шикарно.

«Счастье», — подписала фото она.

В комментариях все остались в полном восторге от внешнего вида звезды. Правда, нашлись и те, кто на тему увиденного решил поиронизировать.

«Морщинки, веснушки. Хороша бабуля», «Гвинет — просто конфетка», «Мы тебя любим, богиня», «Боже, как она прекрасна», «48? Не может быть!», «Я бы свое лицо демонстрировать не осмелилась все же», — изощрялись фанаты.

Источник фото: Legion-media