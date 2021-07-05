«Форсаж 9» не уступил лидерство в прокате не смотря на нелестные отзывы

«Форсаж 9» не уступил лидерство в домашнем прокате в свои вторые выходные. Его сборы снизились по сравнению с премьерными на 66 процентов и составили 24 миллиона долларов, а с учетом длинных выходных, связанных с Днем независимости в США, — 32,7 миллиона долларов.

Девятая серия боевика стала первым кинопроектом со времен начала пандемии коронавируса, мировые кассовые сборы которого превысили 500 миллионов долларов. С учетом всех обстоятельств, это очень внушительный результат, подтверждающий высокий зрительский интерес к франшизе.

Стоит отметить, что в американском прокате на прошедших выходных сложилась уникальная ситуация: все три первых места заняли проекты студии Universal. На втором финишировал мультфильм «Беби-Босс 2», стартовавший с результатом 17,3 миллиона долларов. Производственный бюджет оценивался в 80 миллионов долларов.

Третью строчку рейтинга занял триллер «Судная ночь навсегда», собравший 12,7 миллиона долларов. Это был худший дебют популярной франшизы, каждый эпизод которой зарабатывал на старте не менее 20 миллионов долларов. Фильму будет непросто добиться окупаемости с такой динамикой.