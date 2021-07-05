Фильмы про пляж, любовь и приключения — что посмотреть

Предлагаем подборку с захватывающими, смешными и романтичными фильмами, где приключения главных героев происходят на пляже.

Более того, существует огромное количество различных картин про приключения у воды, но мы собрали совершенно разные фильмы, среди которых каждый сможет найти что-то интересное для себя.

«Унесенные»

Это один из тех редких фильмов, где одну из главных ролей сыграла Мадонна. Картина расскажет историю о паре из разных слоев общества, которая оказывается на необитаемом острове. Там они еле уживаются друг с другом, но в результате влюбляются.

«Формула любви для узников брака»

Супруги Джейсон и Синтия Смит после восьми лет совместной жизни поняли, что их брак начинает распадаться. Чтобы укрепить свою семью, они решают принять участие в программе, которая проводиться на тропическом острове. Туда Смиты летят со своими друзьями, которые через некоторое время понимают, что им тоже нужно пройти реабилитационный курс.

«Голубая лагуна»

После пожара на круизном лайнере погибает много пассажиров. Единственные выжившие старый моряк и двое детей мальчик Ричард и девочка Эммелин. В спасательной шлюпке все трое приплывают на необитаемый остров, где моряк учит их выживать. Когда мужчина умирает дети остаются совершенно одни с дикой природой.

«Пляж»

Юноша по имени Ричард отправляется за приключениями в Таиланд, где в дешевой гостинице знакомится со странным человеком, который передает ему карту таинственного острова. Молодой человек знакомится еще с парочкой французов, и они втроем отправляются на поиски этого загадочного места.

«Изгой»

Главный герой — инспектор службы доставки логистической авиакомпании FedEx. Во время одного из перелетов его самолет падает в Тихий океан. Главный герой спасается на надувном плоту, и он единственный выживший. Он приплывает на необитаемый остров, где проводит в одиночестве несколько лет.