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Фигура потолстевшей Селены Гомес в новой фотосессии в бикини вызвала споры в сети

Фото: @lamariette

Американская певица Селена Гомес снялась в новой откровенной фотосессии для собственной линии купальников в сотрудничестве с брендом La Mariette и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

28-летняя знаменитость продемонстрировала несколько моделей бикини с одинаковым фиолетово-оранжевым принтом. Например, она снялась с собранными в хвост волосами в слитном купальном костюме, дополнив свой образ серьгами-кольцами. На другом снимке Гомес запечатлена в полный рост на фоне водопада с распущенными волосами и в бикини с завязками под грудью. Певицу также запечатлели в раздельном комплекте в бассейне.

Читатели издания принялись обсуждать фигуру звезды в комментариях. Одни принялись критиковать ее за обилие ретуши. «Ее отфотошопили до неузнаваемости», «Она всегда была такой крупной?», «Она увеличила грудь?», «Невероятное количество ретуши», — негодовали они.

Другие, напротив, восхитились переменами во внешности актрисы: «Естественная красота!», «Так рада за Селену! Она здесь такая сексуальная. Обычно она не выставляет себя напоказ в социальных сетях и ведет себя скромно», «Фантастическое женское тело», «Она отлично выглядит».

5 июля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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