Джулия Робертс и ее муж поделились редкими личными фотографиями в честь годовщины свадьбы

Вчера 53-летняя голливудская актриса Джулия Робертс и ее 52-летний супруг, кинооператор Дэниел Модер, отмечали важную дату — 19 лет со дня свадьбы. По этому случаю они опубликовали редкие снимки в своих соцсетях и поздравили друг друга с годовщиной.

19 лет. И это только начало, — написала Джулия.

А ее муж поделился архивным кадром, сделанным еще до их свадьбы.

Сегодня мы начинаем наш 20-й год брака. Эта фотография была сделана на пыльной дороге до этой великой идеи пожениться. Просто однажды я ухватился за эту прекрасную девушку. Это было в эпический день,

— вспомнил Дэниел.

Джулия и Дэниел познакомились на съемках фильма «Мексиканец» в 2000 году, в котором Робертс снималась в главной роли. Спустя два года они поженились — свадьбу пара сыграла на своем ранчо в Нью-Мексико. Супруги воспитывают троих детей: 16-летних двойняшек Хэзел и Финнеаса и 14-летнего Генри, по случаю дня рождения которого Модер недавно опубликовал редкое видео.

Для звезды фильма «Красотка» брак с Модером стал вторым (она также была замужем за кантри-певцом Лайлом Ловеттом). По ее признанию, встреча с будущим мужем в корне изменила ее жизнь и сделала ее по-настоящему счастливой.