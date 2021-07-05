Дуэйн Джонсон рекламирует «Черного Адама» уродливой кашей

Дуэйн «Скала» Джонсон порадовал фанатов сообщением о том, что съемки «Черного Адама» по вселенной DC вышли на финишную прямую. Правда, вместо снимка со съемочной площадки или себя в костюме антигероя актер выложил фото не самой привлекательной каши из риса, ягод и кусочков мяса.

Он пояснил, что это еда для тренировок, так как герой фильма должен быть мускулистым и мощным, а перед самой напряженной сценой «надо набрать кондиции». Скала добавил, что это поможет ему продержаться последнюю съемочную неделю. Больше никаких данных о фильме рестлер не раскрыл.

При этом его подписчикам хватило и каши, чтобы заверить его в своих лучших чувствах. Только редкие фолловеры не удержались от замечания о том, что блюдо на фото не самое привлекательное:

«Первое, что я подумал: «Что это, черт возьми, такое»», «Выглядит не очень аппетитно», «Это убийственная еда», «Очень странные рекомендации по диете».

Добавим, год назад Джонсон, который сыграет в предстоящем фильме злодея Черного Адама, говорил, что у Лиги Справедливости нет никаких шансов против его героя.

Источник фото: Legion-Media