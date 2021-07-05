Моника Беллуччи с 16-летней дочерью попали на обложку Vogue в платьях с декольте «Не забуду ее никогда»: женатый принц Чарльз сознался в еще одной влюбленности » Дрожжи 120-летнего пива с затонувшего корабля пригодились в современной Англии Дрожжи 120-летнего пива с затонувшего корабля пригодились в современной Англии

Дайвер Стив Хикман нашёл десятки сохранившихся пивных бутылок на затонувшем в 1895 году товарном судне “Валлахия”. Правда, некоторые из добытых раритетов взорвались у него дома. Современные пищевые технологи смогли извлечь из бутылок штаммы дрожжей и сварить пиво, имитируя напиток XIX века. Эксперименты с историческими напитками последнее время набирают обороты. В 2018 году специалисты Австралийского института исследований вина сварили пиво на дрожжах с затонувшего в конце XVIII в. у берегов Тасмании парусника. Теперь же бутылками с “Валлахии” занимается лаборатория при Университете Сандерленда на севере Англии.