Ботаники описали новый вид загадочных подземных растений

Ботаники из Оксфорда описали новый вид растений рода Thismia — Thismia sitimeriamiae. Его цветок имеет форму зонтика и оранжевую окраску. Ученые нашли всего два экземпляра этого растения и присвоили ему статус вида, находящегося на грани полного исчезновения. Статью о T. sitimeriamiae опубликовали в PhytoKeys.

Род растений Thismia выделили еще в 1845 году, но до сих пор в него добавляют новые виды. Недавно ботаники описали Thismia belumensis: растение длиной всего пять-восемь сантиметров с цветками, формирующими белый капюшон. За необычную форму цветов их еще называют «волшебными фонариками» («fairy lanterns»). Эти растения, как и все представители рода Thismia ведут паразитический образ жизни: они потеряли хлорофилл и паразитируют на грибах. Большую часть жизни тисмии проводят под землей и только на несколько недель выпускают цветущие побеги, которые можно заметить. В это время их и находят ученые.

В 2019 году малайский гид увидел растение, которое показалось ему незнакомым. Находку он сделал около туристического маршрута на гору Гунунг Сарут (Gunung Sarut), расположенную на северо-востоке Малайзии. В 2020 году в экспедицию по поиску нового растения отправилась команда ботаников под предводительством Криса Торогуда (Chris Thorogood) из Оксфордского университета. Основываясь на материале, который они собрали, ботаники смогли описать новое растение. Его назвали Thismia sitimeriamiae, в честь матери гида, впервые заметившего цветок.

Строение Thismia sitimeriamiae Siti-Munirah et al / PhytoKeys, 2021 Место обнаружения Thismia sitimeriamiae Siti-Munirah et al / PhytoKeys, 2021

В отличие от T. belumensis, у которого белый цветок имеет капюшон с одним отверстием, оранжевый цветок T. sitimeriamiae похож на зонтик: листочки околоцветника поддерживают структуру, называемую митрой. О ее назначении биологам пока ничего не известно. Ученые также точно не знают, кто опыляет Thismia sitimeriamiae, так как экология этого вида изучена мало. В одном ученые уверены точно — растение это очень редкое, а может быть уже исчезнувшее. Ботаники смогли найти всего два экземпляра Thismia sitimeriamiae, а попытки обнаружить растение на прежнем месте не увенчались успехом, поэтому ученые присвоили растению статус вида, находящегося на грани полного исчезновения (Critically Endangered).