 

 
«  
  »

20-летняя дочь Джуда Лоу побрила голову для кинодебюта

20-летняя дочь Джуда Лоу побрила голову для кинодебюта

Дочь Джуда Лоу и Сэди Фрост, 20-летняя Айрис Лоу стала героиней августовского номера британского Vogue: девушка дала интервью, в котором рассказала о своей первой актерской работе. Кроме того, она приняла участие в фотосессии для обложки номера.

Примечательно, что на фото она предстала с обритой головой, процесс сбривания волос также был запечатлен командой журнала.

Смелого преображения потребовала карьера — Айрис пошла по стопам отца и получила роль в сериале «Пистолс». В проекте Дэнни Бойла по книге воспоминаний гитариста панк-группы Sex Pistols Стива Джонса начинающая актриса сыграет Су Лукас, более известную как Су Женщина-Кошка, — легенду панк-рока. Именно ради этой роли, которая станет первой в ее карьере, Айрис и решилась на смелое преображение.

Премьера сериала «Пистолс» ожидается в 2022 году.

5 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  