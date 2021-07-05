20-летняя дочь Джуда Лоу побрила голову для кинодебюта

Дочь Джуда Лоу и Сэди Фрост, 20-летняя Айрис Лоу стала героиней августовского номера британского Vogue: девушка дала интервью, в котором рассказала о своей первой актерской работе. Кроме того, она приняла участие в фотосессии для обложки номера.

Примечательно, что на фото она предстала с обритой головой, процесс сбривания волос также был запечатлен командой журнала.

Смелого преображения потребовала карьера — Айрис пошла по стопам отца и получила роль в сериале «Пистолс». В проекте Дэнни Бойла по книге воспоминаний гитариста панк-группы Sex Pistols Стива Джонса начинающая актриса сыграет Су Лукас, более известную как Су Женщина-Кошка, — легенду панк-рока. Именно ради этой роли, которая станет первой в ее карьере, Айрис и решилась на смелое преображение.

Премьера сериала «Пистолс» ожидается в 2022 году.