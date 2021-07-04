«Вас будто клонировали»: Бундхен показала, в кого пошли красотой ее дети

Модель показала, как выглядела, когда была в том же возрасте, что и ее дети.

Красавица-модель Жизель Бундхен произвела фурор в Сети, показав собственное фото из детства и сравнив его с внешностью собственных детей — дочери Вивиан и сына Бенджамина.

Неоднократно в прессе подмечали, насколько же красивы наследники модели и американского футболиста Томаса Брэди.

На днях же Жизель решила в очередной раз показать, насколько ее дети похожи на нее саму в том же возрасте, а заодно намекнуть, кому Вивиан и Бенджамин обязаны столь эффектной внешностью.

На личной странице в Instagram Бундхен разместила фото-сравнение в максимально приближенных условиях: на всех снимках и дети, и Жизель в их возрасте, обнимают курицу.

«Мне кажется, у нас определенно есть что-то общее», — подписала фото она.

В комментариях, в свою очередь, поспешили отметить — такого сходства фанаты явно не ожидали.

«Вас будто клонировали», «Мама — звезда, а дети — маленькие звездочки», «Невероятной красоты семья», «Сын — мамин! Счастливым будет», — восторгались фанаты.

Источник фото: Legion-media