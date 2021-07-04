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В Германии пообещали добиться продления договора о газовом транзите через Украину

Берлин будет добиваться продления договора о газовом транзите между Украиной и Россией. Об этом заявил глава Минфина ФРГ Олаф Шольц, передает Bloomberg TV.

«Мы работаем очень активно, чтобы быть уверенными, что договор о газовом транзите между Украиной и Россией будет продлен», — отметил Шольц. Он подчеркнул, что Германия видит свою ответственность за обеспечение транзита через Украину в будущем и не только на два или три года, но на будущие десятилетия.

Позиции ФРГ строится на том, что альтернативный газопровод «Северный поток-2», который идет по дну Балтийского моря, должен быть достроен, но газовый транзит через Украину должен быть при этом сохранен.

Напомним, заключенный между РФ и Украиной договор действует минимум до 2024 года, но договоренность подразумевает, что стороны проверят возможность продления договора до 2034 года.

4 июля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина
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