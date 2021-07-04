Турция построит Украине корвет и беспилотники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат новое оружие от Турции. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, выступая перед Военно-морскими силами (ВМС) страны, передает «Интерфакс».

По его словам, в скором времени военные получат турецкие ударные беспилотники Bayraktar-ТВ2, украинские специалисты уже завершают обучение по управлению ими в Турции.

Кроме того, до 2023 года турецкие специалисты построят Украине современный корвет. Военный корабль уже заложен на верфи.

Украина начала переговоры о крупных закупках беспилотников Bayraktar еще летом 2020 года, до того, как турецкое оружие широко применялось Азербайджаном в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.