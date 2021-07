Мужчина натер беконом дом семьи мусульман и сядет в тюрьму Почти 20 человек стали жертвами крушения военного самолета на Филиппинах » «Тихое место 2» и «Круэлла»: в Variety назвали претендентов на номинации Оскар-2022 Издание Variety проанализировали первую половину кинопремьер 2021 года и составили список вероятных претендентов на номинации премии Оскар в 2022 году. Мы выделили лучшие из лучших. По данным источника, в следующем году Академия судей премии Оскар вернется к 10 кандидатам в номинации за лучшую картину. Раньше это число могло колебаться. Таким образом, член Академии может выбрать только 10 фильмов в своем бюллетене. Но именно благодаря такому подходу к бюллетеням 2009 и 2010 годов, попали эклектичные варианты, такие как научно-фантастический триллер Нила Блумкампа «Район 9» и фильм с самыми низкими кассовыми сборами Джона Ли Хэнкока «Невидимая сторона». 1. Лука / Luca

Первым претендентом на номинацию, по мнению Variety, является жемчужина итальянского вдохновения новый мультфильм «Лука» от студии Pixar, 11-кратной обладательницы Оскара. Картина, если не будет номинирована на «Лучший фильм года», то оригинальный саундтрек композитора Дэна Ромера точно не оставит судей Академии равнодушными. Сюжет: Это история о взрослении мальчика, наполненная мороженым, пастой и бесконечными поездками на скутере. Главный герой Лука делит свои приключения со своим новым лучшим другом, но развлечениям и веселью грозит скрытый глубоко-глубоко секрет: морские чудовища из другого мира, которые живут прямо под поверхностью воды. 2. Митчеллы против Машин / The Mitchells vs. the Machines

Несмотря на особое внимание и успех мультфильма «Душа» на Оскаре-2021, по мнению редакторов Variety, рядом с «Лукой» на номинацию может претендовать новая работа от Netflix. Кроме безупречного озвучивания, в фильме есть сенсационная музыкальная композиция от Марка Мазерсбо с выдающимися звуковыми и визуальными компонентами, которые значительно усиливают ключевые элементы декораций. Сюжет: Мечта всей жизни подростка-гика Кэти Митчелл наконец сбылась: она поступила в киношколу и скоро должна улететь в другой город на учебу. Но семейное путешествие всей семьи неожиданно превращается в настоящий ужас: ведь все гаджеты ожили. Вся электроника начинает бороться свое время на триумф. Теперь семье Митчелл вместе с двумя сломанными, но дружелюбными роботами предстоит забыть про свои разногласия, остановить восстание машин и спасти мир. 3. На высотах Нью-Йорка / In the Heights

До того, как кассовые сборы стали предметом разговоров, хваленный критиками фильм Джона Чу «На высотах» имел задатки собрать все награды. Адаптация бродвейского мюзикла от Warner Bros., которая набрала 96% на «Rotten Tomatoes», как и раньше, может привлечь значительное внимание критиков и членов Академии. В конце концов, если не фильм, то хотя бы актеры мюзикла точно не останутся позади номинаций: поэтому ждем хороших новостей для Энтони Рамоса и мелиссы Барреры. Сюжет: Вашингтон-Хайтс зажигает… Запах горячего кофе возле станции метро «181-я улица», а калейдоскоп желаний объединяет там громких и дружественных жителей этого района Нью-Йорка. В этот вихрь попадает и Уснави (Энтони Рамос), харизматичный владелец небольшого магазинчика, который экономит каждый заработанный нелегким трудом цент для воплощения своей мечты о лучшей жизни – восстановить бизнес родителей на родине – Доминиканской Республике. 4. Тихое место 2 / A Quiet Place Part II

Самым кассовым фильмом года пока является «Тихое место 2», поэтому Джон Кразински точно может надеяться превзойти предыдущий фильм, за который получил лишь номинации на Оскар в 2021 году. Возможно, фильм Paramount Pictures сможет побороться даже в номинации за визуальные эффекты. Сюжет: Как и в предыдущем фильме, семья продолжает бороться за жизнь в полной тишине. После схватки с ужасающими существами в собственном жилище они окажутся лицом к лицу с ужасами внешнего мира. Но семья выясняет, что существа, которые охотятся на звук — не единственная угроза, которая ждет их за пределами безопасного места. 5.Круэлла / Cruella

Трудно сказать, как далеко» Круэлла » Крейга Гиллеспи может действительно зайти в гонке за наградами. Оуэн Глейберман из Variety назвал его своим любимым фильмом года. Если фильм не будет номинирован за актерскую игру Эммы Стоун или Эммы Томпсон, то за дизайн костюмов фильм заслуживает получить хотя бы номинацию. Сюжет: События фильма происходят на фоне панк-рокового Лондона 1970-х годов и рассказывают о юной мошеннице Эстелле, умной и изобретательной девушке, которая хочет сделать себе имя в мире моды. Она находит друзей: нескольких молодых воров, которые разделяют тягу Эстеллы к эпатажу, и вместе они пытаются устроиться в Лондоне. Однажды талант Эстеллы привлекает внимание баронессы фон Геллман, легенды моды, которая является разрушительно шикарной и устрашающе высокой. Но их отношения запускают ход событий и откровений, которые заставят Эстеллу принять свою жестокую сторону и стать неприятной, модной и мстительной Круэллой.