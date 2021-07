Тарантино: Брюс Ли калечил каскадеров

Режиссера продолжают ругать за сцену с Брюсом Ли в фильме «Однажды в Голливуде» (где у него была драка с персонажем Брэда Питта).

Дочка легендарного бойца и многие другие говорят, что Брюса Ли изобразили карикатурно, без должного уважения и что это попахивает белым расизмом.

Обвинение в расизме сегодня в Америке — это чревато. Обычно попавшие под подозрение люди мгновенно начинают каяться и извиняться.

А Квентин Тарантино сказал: «Ну, я еще понимаю, дочка! Это ее папа в конце концов! А остальным хочу просто передать — отвалите»

Доказательство:

«Where I am coming from is, I can understand his daughter having a problem with it. It’s her fucking father. I get that, but anybody else, oh suck a dick!”

Квентин объяснил, почему изобразил Брюса высокомерным:

«Bruce had no respect for American stuntmen, he was always hitting them with his feet. It’s called tagging when you hit a stuntman for real. He was always tagging them with his feet and his fist and it got to the point where they would refuse to work with Bruce.

He had nothing but disrespect for American stuntmen. It was probably just like, ‘Oh they’re just not good enough. They are pussies. I want to make it look real!’ But stuntmen don’t like that».

Гуглоперевод:

«Брюс не уважал американских каскадеров, он всегда бил их ногами. Когда ты ударил каскадера по-настоящему, это называется пометкой. Он всегда метил их ногами и кулаками, и дошло до того, что они отказались работать с Брюсом. У него не было ничего, кроме неуважения к американским каскадерам. Вероятно, это было что-то вроде: «О, они просто недостаточно хороши. Они киски. Я хочу, чтобы это выглядело по-настоящему! »Но каскадерам это не нравится».

По словам режиссера, каскадеры боевика «Зеленый шершень», перед которыми Ли хвастался в фильме, в реальной жизни ненавидели гонконгского киноактера и отказывались работать с ним. Ли якобы «не уважал американских каскадеров» и бил их. Тарантино отметил, что так написано в книге «Брюс Ли: Жизнь», написанной Мэттью Полли.