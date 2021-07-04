Сложная травма Форда может поставить под угрозу съемки пятого «Индианы Джонса»

Режиссер при этом уверяет, что все идет по плану.

Травма, которую Харрисон Форд получил в конце июня на съемках пятого «Индианы Джонса», может поставить под угрозу съемочный процесс, так как новый ушиб плеча разбередил и старую рану. Сразу три инсайдера говорят о серьезных проблемах проекта, официальная информация от Lucasfilm не поступала. Тем временем 78-летний актер с повязкой-люлькой на руке попался папарацци.

Писательница Грейс Рэндольф сообщила, что съемки решено приостановить минимум на шесть недель, инсайдер WDW Pro говорят о восьминедельном перерыве, а автор The Sun Саймон Бойл заявляет, что производство фильма о престарелом археологе возобновится только в сентябре 2021 года.

Ранее стало известно, что Форд переборщил с трюками во время создания сцены на крыше нацистского поезда, это черное чудовище уже показывали фанатам «Индианы» во всей красе.

Режиссер Джеймс Мэнголд на фоне всех этих слухов развил бурную деятельность в соцсетях, уверяя фанатов, что съемки продолжаются, и ничего страшного не произошло.

Премьера пятой части франшизы намечена на лето 2022 года.

Источник фото: Legion-Media