Почти 20 человек стали жертвами крушения военного самолета на Филиппинах

Как минимум 17 человек погибли в результате крушения военного самолета С-130 на юго-западе Филиппин. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на верховного командующего в регионе, генерал-лейтенанта Корлето Винлуана.

Ранее стало известно, что самолет разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Авиалайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся.

По данным генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана, на борту находились 85 человек. В настоящее время удалось спасти 40 пассажиров.

В свою очередь министр обороны Дельфин Лоренцана сообщил Reuters, что в самолете находились 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа.