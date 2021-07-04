 

 
«  
  »

Почти 20 человек стали жертвами крушения военного самолета на Филиппинах

Как минимум 17 человек погибли в результате крушения военного самолета С-130 на юго-западе Филиппин. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на верховного командующего в регионе, генерал-лейтенанта Корлето Винлуана.

Ранее стало известно, что самолет разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Авиалайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся.

По данным генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана, на борту находились 85 человек. В настоящее время удалось спасти 40 пассажиров.

В свою очередь министр обороны Дельфин Лоренцана сообщил Reuters, что в самолете находились 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа.

4 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  