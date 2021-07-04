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«Наташа несет вздор, а сестра раздражает»: Йоханссон возмутила героиня «Черной вдовы»

Совсем скоро проект выйдет на экраны.

«Наташа несет вздор, а сестра раздражает»: Йоханссон возмутила героиня «Черной вдовы»

Исполнившая роль Наташи Романофф Скарлетт Йоханссон раскрыла детали съемок «Черной вдовы». Совсем скоро сольный проект от Marvel увидит свет, в связи с чем журналисты поспешили к Йоханнссон, чтобы узнать некоторые детали. Так, со своей стороны Скарлетт пообещала много погонь, стрельбы и экшена.

Кроме того, Скарлетт рассказала — помимо ее героини зрители увидят ее сестру — Елену Белову.

«Елена – это головная боль, она как короткий фитиль, он прогорает и она не то, чтобы ненавидит Наташину статичность, но для нее эта черта характера сестры является большой проблемой. Наташа куда более прагматична, целенаправленна, и для нее тяжело иметь под боком человека, который вторгается в ее планы, и на корню зарубает их иногда. И Наташу не проконтролируешь. Это все не сильно, но чувствуется», — приводит слова Йоханссон «РЕН-ТВ».

Позже Йоханссон и вовсе добавила.

«Елена раздражает меня своей непоследовательностью, активностью, Наташа же несет вздор, это утомляет. Не знаю, как бы я в жизни вела себя», — подвела черту она.

Источник фото: Legion-media

4 июля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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