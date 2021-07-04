Настя Каменских о борьбе с комплексами: «Я не принимала собственное тело»

33-летняя певица Настя Каменских призналась, что не принимала собственное тело. В эксклюзивном интервью украинскому изданию Viva! она рассказала, как ей постепенно удается избавиться от комплексов.

Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую.

Я не могу сказать, что не принимала тела окружающих меня людей. Я не принимала собственное тело. И чаще всего чувствовала давление общества, да и сейчас оно есть. Поэтому я прекрасно понимаю, как девушки себя чувствуют, когда «не вписываются» в параметры других.

— поделилась Настя.

Ранее Настя рассказывала, что 2020 год был крайне сложным для нее. Она потеряла отца, переболела коронавирусом, ей пришлось принимать много важных решений. Помимо панических атак в тот период у нее появились проблемы со сном, сбился биоритм и был сильнейший упадок сил. Все это негативно повлияло на ее здоровье. Перезагрузиться ей помогли съемки собственного реалити-шоу «Девочки рулят».

Мне удалось хорошо проработать свои комплексы. Я пообщалась с экспертами в разных направлениях, чтобы помочь найти нужные ответы не только для себя, но и помочь своим поклонникам. Скажу честно, за раз избавиться от всех проблем не получится. Это длительный и комплексный путь, часть которого я показала в реалити. Мне хотелось вдохновить девушек, чтобы они искали баланс и гармонию. Поэтому я записывала все, что с нами происходило в Мексике: каждый шаг, мысль и разговор,

— рассказала исполнительница.

В январе этого года певица поделилась с поклонниками секретами своей красоты и ежедневными ритуалами, в том числе и своими любимыми спортивными упражнениями. Настя и сейчас находит в спорте не только возможность поддерживать себя в хорошей форме, но и улучшать состояние здоровья:

Я стремлюсь к результатам, которые будут нравиться лично мне. У каждого свои взгляды на идеальную внешность. И важно не подстраиваться под других, а только под себя и свои ощущения. Поэтому тут вопрос уважения чужих границ. Я хотела донести мысль, чтобы девушки не стеснялись себя и не подвергались осуждению окружающих. Но при этом не опускали руки и любили себя в такой форме, в которой им комфортно. Поверьте, принимать себя очень важно, но еще круче, когда ты любишь улучшать себя и развиваться. И спорт — хороший метод.

Я искренне кайфую от эмоций, когда ты видишь в зеркале результат активных тренировок. Когда тебе нравится, как выглядит твое тело, есть ощущение легкости. Это радует и мотивирует заниматься дальше.

В отношении принятия собственной внешности, по заявлению Насти, должен действовать единственный принцип «мое тело — мое дело».

Настю поддерживает муж и бывший коллега по группе «Потап и Настя», 40-летний продюсер Сергей Потапенко. Напомним, пара долгое время скрывала свои отношения, но два года назад (неожиданно для всех!) сыграла пышную свадьбу.