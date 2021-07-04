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Космонавты из Китая вышли в открытый космос впервые за 13 лет

Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо

Китайские космонавты вышли в открытый космос впервые c 2008 года для осуществления внекорабельной деятельности. Об этом сообщает государственный телеканал CCTV.

Задачу выполнили космонавты китайской орбитальной станции Лю Бомин и Тан Хунбо, в то время как командир экипажа Не Хайшэн занимался вспомогательными работами внутри модуля «Тяньхэ».

Это была первая миссия по выходу в космос для экипажа «Шэньчжоу-12» и первая внекорабельная активность для китайских космонавтов за последние 13 лет. В последний раз они выходили в открытый космос в 2008 году с экипажем корабля «Шэньчжоу-7».

4 июля, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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