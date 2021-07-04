Селена Гомес подразнила непривычно смелым фото Настя Каменских о борьбе с комплексами: «Я не принимала собственное тело» » Джулианна Мур столкнулась с сексизмом 60-летняя обладательница «Оскара» Джулианна Мур пришла в бешенство из-за сексизма в свой адрес. В своем возрасте актриса выглядит просто превосходно: неоднократно Мур приходилось слышать комплименты в свой адрес, в частности, о «красивом старении». На днях же Джулианна заявила, что она не считает подобную формулировку комплиментом. «Термин изящное старение содержит так много суждений. У нас, конечно, нет выбора. Ни у кого нет выбора в отношении старения, так что это не положительный или отрицательный момент, это просто так. Это часть человеческого состояния, так почему же мы всегда говорим об этом, как будто это что-то, что мы контролируем? Лично я больше не хочу слышать про изящное старение», — приводит ее слова Eonline. Журналистам Джулианна заявила — эту тему нужно раз и навсегда искоренить из человеческого сознания. «У нас есть вся эта жизнь, чтобы проживать ее. Нам нужно понять, как нам продолжать бросать вызов самим себе, интересоваться, узнавать новое, быть более полезными другим людям, быть тем человеком, который нужен вашим друзьям и семье? Как мы можем продолжать развиваться? Как мы ориентируемся в жизни, чтобы получить еще более глубокий опыт? Вот в чем должно заключаться старение», — объяснила свою позицию она.