ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористов в Газе в ответ на огненные шары

Армия обороны Израиля атаковала объект по производству оружия в ответ на запуск зажигательных шаров из сектора Газы
Не так давно истребители ЦАХАЛа нанесли удар по объекту по производству оружия и по ракетной установке, принадлежащей террористической организации ХАМАС, говорится в заявлении ЦАХАЛа, опубликованном в субботу вечером.
Согласно заявлению, удары были нанесены в ответ на запуск зажигательных воздушных шаров в направлении израильской территории.
«Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать попыткам террора из сектора Газы», — говорится в заявлении.
Ранее в субботу представитель пожарно-спасательной службы Израиля процитировал следователя, который подтвердил, что зажигательный шар, выпущенный из Газы на территорию Израиля во второй половине дня, вызвал пожар в региональном совете Эшколь.
Подобные инциденты произошли в пятницу, когда террористы из Газы послали зажигательные шары на территорию Израиля, вызвав пожар в том же районе, что и в субботу. В ответ в пятницу вечером ЦАХАЛ нанес удар по объекту ХАМАСа в Газе.
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