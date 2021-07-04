ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористов в Газе в ответ на огненные шары

Армия обороны Израиля атаковала объект по производству оружия в ответ на запуск зажигательных шаров из сектора Газы

Не так давно истребители ЦАХАЛа нанесли удар по объекту по производству оружия и по ракетной установке, принадлежащей террористической организации ХАМАС, говорится в заявлении ЦАХАЛа, опубликованном в субботу вечером.

Согласно заявлению, удары были нанесены в ответ на запуск зажигательных воздушных шаров в направлении израильской территории.

«Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать попыткам террора из сектора Газы», — говорится в заявлении.