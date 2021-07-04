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ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористов в Газе в ответ на огненные шары

Армия обороны Израиля атаковала объект по производству оружия в ответ на запуск зажигательных шаров из сектора Газы

 

Атакованный объект

Не так давно истребители ЦАХАЛа нанесли удар по объекту по производству оружия и по ракетной установке, принадлежащей террористической организации ХАМАС, говорится в заявлении ЦАХАЛа, опубликованном в субботу вечером.

Согласно заявлению, удары были нанесены в ответ на запуск зажигательных воздушных шаров в направлении израильской территории.

«Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать попыткам террора из сектора Газы», — говорится в заявлении.

Ранее в субботу представитель пожарно-спасательной службы Израиля процитировал следователя, который подтвердил, что зажигательный шар, выпущенный из Газы на территорию Израиля во второй половине дня, вызвал пожар в региональном совете Эшколь.

Подобные инциденты произошли в пятницу, когда террористы из Газы послали зажигательные шары на территорию Израиля, вызвав пожар в том же районе, что и в субботу. В ответ в пятницу вечером ЦАХАЛ нанес удар по объекту ХАМАСа в Газе.

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/230315

4 июля, 2021 | Category: Израиль, Новости
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