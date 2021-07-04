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Британский миллиардер прокомментировал космическую гонку с богатейшим человеком мира

Ричард Брэнсон

Британский миллиардер Ричард Брэнсон в эфире телеканала CNN оценил космическую гонку с богатейшим человеком мира и основателем Amazon Джеффом Безосом.

«Я был бы очень рад увидеть его [Безоса] полет, я думаю, мы оба желаем друг другу только хорошее. Совершенно неважно, что я стартую на несколько дней раньше», — сказал Брэнсон.

Ране сообщалось, что Брэнсон решил опередить Безоса в космосе. Если все пойдет по плану, то первым миллиардером, покинувшим планету, станет создатель Virgin Galactic Брэнсон. В рамках миссии Unity 22 в космос готовятся отправить полную команду из шести человек: там должно быть два пилота и четыре пассажира, одним из которых станет сам Брэнсон. Перед полетом 70-летний бизнесмен должен пройти все те же проверки, что предусмотрены для других астронавтов Virgin Galactic.

4 июля, 2021 | Category: Новости, США
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