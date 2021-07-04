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Актер из «Мандалорца» намекнул на жаркие подробности третьего сезона

Съемки третьей части еще не стартовали, но слухи по киносреде уже разошлись.

Актер из «Мандалорца» намекнул на жаркие подробности третьего сезона

Каскадер Брендан Уэйн поделился с поклонниками «Мандалорца» мнением о третьем сезоне космического шоу. Если Педро Паскаль является тем, кого зрители видят, когда охотник за головами снимает шлем, то Уэйн в большей степени отвечает за движения персонажа, трюки и общий образ.

Актер рассказал, что в предстоящем сезоне будет меньше флэшбэков, а центрального персонажа планируется раскрыть с неожиданной стороны.

«Я думаю, что будет намного меньше лирических отступлений и намного больше действия», — сказал Уэйн. Он добавил, что, разумеется, не читал сценарий, но «что-то слышал о процессе».

Ранее стало известно, что съемки третьей части приключений космического охотника за головами перенесли на конец текущего года или даже на начало следующего.

Это означает, что премьера третьего сезона на Disney+ состоится не раньше конца 2022 года. Причиной переноса стала тотальная занятость Педро Паскаля в других проектах. Также пригодные съемочные локации пока захвачены под сериал «Оби-Ван Кеноби».

Источник фото: Legion-Media

4 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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