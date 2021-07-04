Актер из «Мандалорца» намекнул на жаркие подробности третьего сезона

Съемки третьей части еще не стартовали, но слухи по киносреде уже разошлись.

Каскадер Брендан Уэйн поделился с поклонниками «Мандалорца» мнением о третьем сезоне космического шоу. Если Педро Паскаль является тем, кого зрители видят, когда охотник за головами снимает шлем, то Уэйн в большей степени отвечает за движения персонажа, трюки и общий образ.

Актер рассказал, что в предстоящем сезоне будет меньше флэшбэков, а центрального персонажа планируется раскрыть с неожиданной стороны.

«Я думаю, что будет намного меньше лирических отступлений и намного больше действия», — сказал Уэйн. Он добавил, что, разумеется, не читал сценарий, но «что-то слышал о процессе».

Ранее стало известно, что съемки третьей части приключений космического охотника за головами перенесли на конец текущего года или даже на начало следующего.

Это означает, что премьера третьего сезона на Disney+ состоится не раньше конца 2022 года. Причиной переноса стала тотальная занятость Педро Паскаля в других проектах. Также пригодные съемочные локации пока захвачены под сериал «Оби-Ван Кеноби».

Источник фото: Legion-Media