ВОЗ: Суперзаразный штамм «дельта» постоянно мутирует, «обнуляя» эффект вакцин

Индийский штамм коронавируса «дельта» очень опасен из-за своей способности молниеносно передаваться от человека к человеку. Кроме того, он без конца мутирует, рассказали в ВОЗ.

Как отметил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, «дельта» может привести к очередной масштабной волне заболеваемости в Европе и мире, даже несмотря на успехи в кампании по вакцинации, потому что он постоянно видоизменяется и, вероятно, уже может обходить защиту вакцин.

«Дельта» считается самым опасным из ныне существующих типов коронавирусной инфекции. Он уже проник минимум в 98 стран. И их число будет расти, прогнозирует пресс-служба ООН.

Напомним, ранее в ВОЗ заявляли, что «дельта» в 2 раза заразней оригинального уханьского штамма.