Ученые сбросили в черную дыру воображаемую аксионную бомбу Украинец взломал Microsoft и украл миллионы на подарочных сертификатах » В датском музее появилась единственная мире коллекция античных носов Сегодня трудно найти примеры вещей, которые не были бы предметами коллекционирования и экспозиции. В копенгагенской Новой Глиптотеке Карлсберга хранится самая большая в мире коллекция… скульптурных носов. Как появилась в музее эта странная витрина и почему носы показывают отдельно от лиц?



Античные статуи далеко не всегда представляли для человека культурную и историческую ценность. Их начали собирать в эпоху Ренессанса, а до этого долгие столетия бессмертные произведения греческих, римских и египетских мастеров просто валялись где попало и даже использовались не по назначению, например, ими подпирали заборы.



Совершенно очевидно, что многие скульптуры получали серьезные повреждения, например, при перетаскивании по земле или перекатывании у них отбивались выступающие части — руки, ноги и носы. Нужно сказать, что носы античные фигуры теряли не только из-за небрежности. В древности было принято «наказывать» разжалованных богов и провинившихся императоров, уродуя их изображения.

Особенно в этом преуспели христиане, которые с удовольствием обезображивали лица бесценным античным шедеврам, отбивая носы и подбородки, а еще высекая на лбах кресты, как символ торжества христианского добра над языческим злом.



В Египте тоже не сильно церемонились со статуями, причем обычай отбивать носы статуям пришел в эту страну гораздо раньше ислама, запрещавшего изображения не только чужих богов, но и вообще человека. Адела Оппенгейм, куратор Департамента египетского искусства в Метрополитен-музее утверждает, что египетские статуи лишали носа, чтобы наказать или лишить сакральной силы.



Египтяне считали, что «жизненная сила» входит в статуи богов и людей именно через нос и, отбив эту часть фигуры, можно лишить изделие магической силы. В частности, практиковали такое обезображивание фигур грабители гробниц. Они были уверены, что хозяин оскверненного захоронения не сможет отомстить им, если его изображение лишится носа.

В Древнем Египте лишали носов не только статуи. Преступников там часто наказывали отрезанием носа и ссылкой в отдаленные места. Существовало даже специальное поселение под названием Риноколура — «Город отрезанных носов», все население которого состояло из таких изувеченных изгоев.



Бюст Германика без носа, но зато с крестом на лбу

Чуть позднее обнаружили в себе страсть к нанесению увечий и жители Византии. Там резали носы не только ворам и клятвопреступникам, но и императорам. Например, свергнутому в результате дворцового переворота императору Юстиниану II оппоненты отрезали нос.

Считалось, что император, как воплощение бога на земле, не может иметь увечий, поэтому так заговорщики лишили соперника возможности вернуться на престол. Попутно были отбиты все носы на статуях и фресках, посвященных Юстиниану II.



Констанций Хлор. Слева античный оригинал без носа, а справа слепок с отреставрированной безымянным умельцем скульптуры

Такое вольное отношение к носам привело к тому, что в распоряжении ценителей искусства оказалось огромное количество бесценных произведений, лишенных носов и других частей тел. Еще каких-то пару сотен лет назад мало кто хотел обладать античной статуей Зевса или Цезаря без носа и для восстановления поврежденных деталей нанимали искусных мастеров.



Император Гордиан. Виден «приставленный» нос и добавленные реставраторами плечи

Носы, руки, ноги и даже головы ваялись и приклеивались к оригиналам в поистине промышленных масштабах. Не возвращали статуям только утраченные пенисы — их предпочитали стыдливо заменять фиговыми листками.

Но времена повального эстетства миновали и цениться стали оригинальные скульптуры, причем в любом их виде. Карлсбергская глиптотека была основана во второй половине 19 столетия и ее стразу же начали пополнять ценными экспонатами. Эксперты музея тщательно осматривали все скульптуры и, найдя «новоделы» 16−19 веков, аккуратно удаляли эти детали с фигур.



С временем в музее накопилась внушительна коллекция носов и ушей от разных шедевров и кому-то пришло в голову создать необычный, не имеющий аналогов ни в одном музее мира стенд. В 1981 году «носотека» глиптотеки была выставлена в одном из залов музея и, неожиданно, оказалась востребована у посетителей.