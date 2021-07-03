Похудевшую Ребел Уилсон затравили в Сети 60% советской армии сдались в плен немецким войскам в первые месяцы войны практически без сопротивления » Украина раскрыла стоимость «уничтожителя» российского черноморского флота Стоимость разработки украинского берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», составила 40 миллионов долларов, сообщает Defense Express. Соответствующую сумму раскрыл гендиректор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев. Отмечается, что данная стоимость включает разработку средств связи, машин и ракет. «Во столько же примерно обойдется разработка нашего зенитного ракетного комплекса средней дальности», — заявил гендиректор. В июле 2020 года Коростелев говорил, что ракетный комплекс удалось создать за 2,5 года в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Он же сообщил, что ЖК-360МЦ «Нептун» использует преимущественно украинские комплектующие, в частности двигатель, инерциальную навигационную систему, радиолокационную головку самонаведения и систему связи. Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря. В состав одного дивизиона входит 19 машин и 72 ракеты. За один раз (с интервалом в несколько секунд) дивизион способен обеспечить залповый пуск 24 ракет. Основная цель оружия — надводные корабли водоизмещением до 25 тысяч тонн.