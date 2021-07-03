Украина раскрыла стоимость «уничтожителя» российского черноморского флота

Соответствующую сумму раскрыл гендиректор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев.
Отмечается, что данная стоимость включает разработку средств связи, машин и ракет.
«Во столько же примерно обойдется разработка нашего зенитного ракетного комплекса средней дальности», — заявил гендиректор.
Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря. В состав одного дивизиона входит 19 машин и 72 ракеты. За один раз (с интервалом в несколько секунд) дивизион способен обеспечить залповый пуск 24 ракет. Основная цель оружия — надводные корабли водоизмещением до 25 тысяч тонн.
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