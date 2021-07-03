Тарантино готов позвать дочь Умы Турман на роль в Убить Билла-3

Легендарный американский режиссер Квентин Тарантино задумался о том, чтобы снять третью часть одного из самых известных своих фильмов — «Убить Билла». Об этом он рассказал в подкасте Джо Рогана.

Так, «Убить Билла-3» может стать последней лентой в карьере Тарантино.

Режиссер предположил, что повествование в триквеле будет вестись спустя 20 лет после завершения второго фильма.

Героиня живет в мире и покое со своей дочерью Бебе, но что-то нарушает их гармонию.

Режиссер отметил, что готов позвать на роль Бебе настоящую дочь Умы Турман — Майю Хоук.

Он уже работал с девушкой над «Однажды в… Голливуде».

Тарантино уточнил, что он оставил в живых достаточно персонажей, чтобы открыть на Невесту целую охоту.

«Элли Драйвер все еще там, Софи Фаталь потеряла руку, но она все еще там. У всех есть деньги Билла. На самом деле, у Гого была сестра-близнец Шиаки, и поэтому ее сестра-близнец может появиться», — поделился с Роганом режиссер.