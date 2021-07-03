Сестра Бритни Спирс пожаловалась на поступающие угрозы смертью

Сестра американской поп-певицы Бритни Спирс, актриса Джейми Ли Спирс, рассказала о том, что ей и ее семье поступают угрозы смертью от поклонников звезды из-за опекунства. Об этом сообщает Fox News.

30-летняя актриса опубликовала пост в Instagram сториз, в котором сообщила, что за последние дни ее дочери получили множество писем с угрозами. Она обратилась к подписчикам с просьбой прекратить травлю ее семьи.

«Привет, я уважаю право каждого имеет право на самовыражение, но не могли бы вы, пожалуйста, прекратить [присылать] угрозы смертью, в особенности, детям», — написала Спирс-младшая.

Угрозы, по словам актрисы, стали поступать после того, как она поддержала Бритни после ее выступления на судебном слушании по делу об опекунстве. Джейми Ли заявила в Stories, что поддерживает сестру и желает ей счастья.

«Единственная причина, по которой я молчала раньше, заключается в том, что я чувствовала, что до тех пор, пока моя сестра не смогла бы публично высказаться о ситуации, было бы неправильным с моей стороны говорить об этом самой. Но сейчас, когда она ясно все высказала, я могу последовать ее примеру», — написала она.

Однако, по мнению фанатов певицы, Джейми Ли открыто поддержала сестру слишком поздно.

«Может быть, я не поддерживала так, как хотелось бы публике — с помощью хэштега на публичной платформе — но я могу заверить вас, что поддерживала свою сестру задолго до того, как появился хэштег, и я буду поддерживать ее еще долго после», — написала Джейми Ли.

Она также добавила, что испытывает гордость за то, что ее сестра потребовала пересмотреть дело об опекунстве.