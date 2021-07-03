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Риз Уизерспун показала, как сейчас выглядит ее наследник от Райана Филиппа

Риз Уизерспун показала, как сейчас выглядит ее наследник от Райана Филиппа

Свежий снимок Дикона приятно впечатлил Сеть.

Наследников Риз показывает не так уж и часто, именно поэтому любой их снимок становится предметом детального обсуждения.

Так, на новом фото Уизерспун предстала в клетчатом платье и с соломенной шляпкой на голове. Рядом с ней позировал 17-летний Дикон: улыбка юноши была настолько непринужденной, что некоторые из фолловеров-девушек просто попадали в обморок.

«На этом фото я пытаюсь убедить Дикона замутить совместный проект. Снимок уже есть», — написала актриса.

В Сети внешность красавца Дикона привела всех в восторг.

«Полная отцовская копия», «Это где таких красавчиков выращивают?», «Кто знает, с ним можно познакомиться?», «Этот парень просто 10 из 10», «Дикон то ли копия мамы, то ли папы. Я не определился», «Мне кажется, этот юноша — сын Кристиана Слэйтера», — высказывались в комментариях.

3 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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