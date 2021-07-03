Риз Уизерспун показала, как сейчас выглядит ее наследник от Райана Филиппа

Свежий снимок Дикона приятно впечатлил Сеть.

Наследников Риз показывает не так уж и часто, именно поэтому любой их снимок становится предметом детального обсуждения.

Так, на новом фото Уизерспун предстала в клетчатом платье и с соломенной шляпкой на голове. Рядом с ней позировал 17-летний Дикон: улыбка юноши была настолько непринужденной, что некоторые из фолловеров-девушек просто попадали в обморок.

«На этом фото я пытаюсь убедить Дикона замутить совместный проект. Снимок уже есть», — написала актриса.

В Сети внешность красавца Дикона привела всех в восторг.

«Полная отцовская копия», «Это где таких красавчиков выращивают?», «Кто знает, с ним можно познакомиться?», «Этот парень просто 10 из 10», «Дикон то ли копия мамы, то ли папы. Я не определился», «Мне кажется, этот юноша — сын Кристиана Слэйтера», — высказывались в комментариях.