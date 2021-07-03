Прототип Super Heavy BN3 впервые выкатывают из ангара

Формально говоря это не первый прототип Super Heavy (первой ступени для Starship), уже было собрано и утилизировано два прототипа на которых обкатывали технологию сборки. Но это первый прототип Super Heavy который покидает ангар. Его перевозят на стартовую площадку для проведения гидравлических испытаний. Вместе с тем, уже известно что этот прототип никуда не полетит, он нужен только для наземных испытаний. К полёту будет готовиться следующий прототип, BN4. SpaceX намереваются попытаться осуществить попытку первого орбитального запуска связки Starship+Super Heavy в июле-августе. Стартовый стол для этого находится на завершающем этапе сборки.

Трансляции от наблюдателей

(Забавный факт, Маск сказал что ему часто проще просто посмотреть одну из этих трансляций чтобы узнать состояние дел на площадке, чем звонить туда ради этого)