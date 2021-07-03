Похудевшую Ребел Уилсон затравили в Сети

Сбросившая 30 килограммов Ребел Уилсон взбесила Сеть инфантильным внешним видом. С момента, как Ребел официально похудела, она все чаще стала демонстрировать свои формы в купальнике, а также начала чаще делиться фотографиями в Instagram.

Так, на очередном снимке Ребел предстала в странном, по мнению аудитории, образе: поверх аляпистой футболки в полоску Уилсон «нацепила» на себя огромный розовый топ, подчеркнувший выдающиеся формы звезды. В Сети посчитали, что для Ребел, которой в марте исполнился 41 год, это выглядит слишком глупо.

«Розовая несуразица», «Одно огромное расплывшееся пятно», «Вроде похудела, а этот ужасный розовый топ все портит», «Что это за образ садовника?», «Вы выглядите как моя дочь-школьница. Вот только это не комплимент», «Боже, нет, только не розовое, пожалуйста», — взмолились подписчики Уилсон в соцсетях.

Стоит отметить, Ребел и раньше появлялась на светских мероприятиях в розовых платьях, но тогда такого отторжения среди аудитории они не вызывали.