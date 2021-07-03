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Первый постер с новой Золушкой из неоднозначного фильма

Первый постер с новой Золушкой

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал первый постер новой экранизации знаменитой сказки Золушка, главную роль в которой исполняет 24-летняя кубино-американская певица Камилла Кабельо.

Кабельо предстала перед публикой в бальном платье Золушки фиолетового цвета, украшенном стразами.В руках у нее туфелька.

Отмечается, что ярким персонажем также станет 51-летний актер и исполнитель Билли Портер, который сыграет в фильме роль гендерно нейтральной феи-крестной. Ранее он рассказал, что в основе этой новой адаптации Золушка движения #MeToo будут «современность и феминизм».

3 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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