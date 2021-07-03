В Японии после мощного схода оползня пропали без вести 20 человек 18-летняя жительница Швеции приехала в гости к родственникам в Дагестан — а те под угрозой убийства попытались выдать ее замуж » Первый постер с новой Золушкой из неоднозначного фильма Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал первый постер новой экранизации знаменитой сказки Золушка, главную роль в которой исполняет 24-летняя кубино-американская певица Камилла Кабельо. Кабельо предстала перед публикой в бальном платье Золушки фиолетового цвета, украшенном стразами.В руках у нее туфелька. Отмечается, что ярким персонажем также станет 51-летний актер и исполнитель Билли Портер, который сыграет в фильме роль гендерно нейтральной феи-крестной. Ранее он рассказал, что в основе этой новой адаптации Золушка движения #MeToo будут «современность и феминизм».