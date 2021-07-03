Опа — фото целующихся Зендеи и Тома Холланда облетели Сеть

На одну очаровательную пару в Голливуде стало больше: целующихся Тома Холланда и Зендею подловили папарацци в пятницу, 2 июля. Кадры нежных отношений быстро облетели Сеть и стали достоянием общественности.

Примечательно, что о связи Холланда и Зендеи говорят достаточно давно: именно Зендея стала тем человеком, который уговорил Тома принять участие в Lip Sync Battle, выступление с которого впоследствии произвело фурор. Сами и Том, и Зендея факт возможной особой связи отрицали, но теперь им точно не отвертеться: фотографы запечатлели, с какой нежностью Холланд целовал певицу в собственной машине.

Ранее в Сети также ходили слухи о том, что Том и Зендея встречались несколько лет назад, но этот факт своего подтверждения также не нашел.

«Мы друзья. Он отличный чувак. Он буквально один из моих лучших друзей. За прошедшие месяцы нам пришлось вместе проводить пресс-туры. Очень немногие люди поймут, что это такое в 20 лет», — уверяла всех Зендея.

Источник фото: Legion-media