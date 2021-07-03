Меган Фокс о первой встрече с Пулеметом Келли: «Я знала тебя в стольких жизнях»

35-летняя Меган Фокс поделилась подробностями о личной жизни на интервью для Washington Post. Она рассказала, что с первого взгляда у нее возникла «волшебная» связь с 31-летним музыкантом и актером Колсоном Бэйкером, более известным как Пулемет Келли.

«Когда я впервые посмотрела ему в глаза, я подумала: «‎Я тебя знаю. Я знала тебя так много раз, в стольких разных формах, в стольких разных жизнях»‎», – вспомнила первую встречу с Колсоном Меган.

Звездная пара впервые встретилась на съемках криминального триллера Рэндолла Эмметта в Пуэрто-Рико. Замужняя на тот момент актриса призналась, что почти мгновенно ощутила, что познакомилась с «родственной душой».

Производство фильма «Полночь на злаковом поле» стартовало 9 марта, но из-за пандемии вскоре было приостановлено. Интересно, что на карантине Меган Фокс чаще видели в компании Бэйкера, а не ее мужа Брайана Остина Грина. По данным инсайдеров, супруги разъехались в конце апреля.

Меган и Брайан были женаты 10 лет, экс-супруги воспитывают троих сыновей, младшему из которых всего три года. В 2015-м пара уже была на грани развода, но именно беременность актрисы третьим ребенком заставила ее забрать заявление о расторжении брака.

По слухам, причиной развода и стал бурный роман Меган и Колсона.

Источник фото: Legion-media