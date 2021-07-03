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Майли Сайрус заработала 7 миллионов за пару часов

Знаменитость продала свой шикарный дом.

Простым смертным не снилось: Майли Сайрус заработала 7 миллионов за один день

Бывшая супруга Лиама Хемсворта Майли Сайрус заработала 7 миллионов долларов за один день: актриса и певица продала свой шикарный дом в районе Хидден-Хиллз в Лос-Анджелесе.

Недвижимость площадью 631 квадратный метр Майли приобрела в прошлом году всего за 5 миллионов долларов. Достаточно быстро Сайрус приступила к ремонту: помогала ей в этом мама. Общими усилиями в доме Сайрус появились мотивы по «Алисе в стране чудес» и обои Gucci.

Кроме прочего, в доме появились большие арочные окна, паркет из французского дуба, а также зона для отдыха на открытом воздухе. Выходом на террасу стали французские двери, а в семейной комнате появилась барная стойка и камин. Особенно Майли гордилась кинозалом.

Теперь же Сайрус приняла решение распрощаться с недвижимостью. По сообщениям прессы, сделка уже состоялась, а деньги Майли получила на руки. Личность покупателя держится в тайне, но известно, что человек этот — обеспеченный и достаточно известный, сообщает ibtimes.

Источник фото: Legion-media

3 июля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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