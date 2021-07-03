Как страх перед ядерным Израилем влиял на политику арабских стран



В последние пять десятилетий Израиль следовал уникальной модели многоуровневого сдерживания в ближневосточном конфликте: открытого сдерживания в сфере конвенциональных вооружений и «туманно-неопределенного» ядерного сдерживания. Первое предназначено для предотвращения нанесения ущерба стратегическим интересам Израиля, а второе – для предотвращения удара, ставящего под угрозу его существование.

Новая исследовательская работа на эту тему была опубликована в журнале The International History Review доктором Даном Сагиром, научным сотрудником Института международных отношений Леонарда Дэвиса при Еврейском университете. Доктор Сагир исследовал, как ядерное сдерживание Израиля повлияло на развитие арабо-израильского конфликта на межгосударственном уровне.

Как пишет Ами Рохкес-Домбе на сайте Israel Defense, это – первая попытка такого рода: исследовать влияние «Димоны» на развитие конфликта, как с израильской, так и с арабской стороны.

Исследуемые темы включали: рациональные соображения, которые стояли за решением Израиля (если оно было принято) разработать ядерное оружие, восприятие Израилем угроз и целей ядерного сдерживания в разные периоды, отношения с Соединенными Штатами по ядерной проблеме, политика «двусмысленности», «доктрина Бегина», разработка «возможности второго удара» и влияние «атома» на снижение остроты межгосударственного арабо-израильского конфликта.

Были рассмотрены, среди прочего, следующие вопросы: связан ли период кризиса в мае 1967 года с продвижением израильской ядерной программы? Повлияла ли «Димона» на военные планы Египта и Сирии накануне Войны Судного дня? Была ли связь между израильским ядерным потенциалом и решением президента Египта Садата отказаться от военного решения конфликта и подписать мирное соглашение с Израилем?

Согласно исследованию, в ходе различных конфликтов лидеры арабских стран – Египта и Сирии в 1970-х, Сирии и Ирака в 1980-х и 1990-х годах – учитывали скрытый ядерный потенциал Израиля при принятии решений в стратегии, которой они придерживались.

Основным примером является ядерное сдерживание против Саддама Хусейна в 1980-х годах и во время войны в Персидском заливе 1991 года. Исследование Ирака было в значительной степени основано на оригинальных документах, изъятых из дворца Саддама Хусейна в 2003 году. В этих документах были обнаружены доказательства, указывающие на влияние «Димоны» на принятие им решений.

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После мирного соглашения, подписанного Египтом с Израилем, Саддам Хусейн объявил, что Ирак заменит его в качестве вождя арабского мира и поведет его к продолжению войны с Израилем, но, в конце концов, воздержался от нападения на Израиль в 1980-х годах.

На секретных совещаниях руководства иракского режима Саддам утверждал, что основным препятствием для продолжения войны против Израиля является его ядерное оружие, и только «арабская бомба», уравновешивающая возможности Израиля, позволит вести войну на истощение против «сионистского образования».

10 лет спустя, во время войны в Персидском заливе 1991 года, Саддам не решился выполнить свои угрозы запустить ракеты с химическими боеголовками по израильским городам и обстрелял Израиль обычными «скадами». Во время кризиса и войны Соединенные Штаты и Израиль направили в Багдад предупредительные сигналы о «резкой реакции» в случае применения химического оружия, которые косвенно основывались на ядерном потенциале Израиля.

Кроме того, в исследовании впервые были рассмотрены различные усилия арабского мира по поиску ответа на решающее стратегическое преимущество Израиля и определены две основные стратегии, принятые арабскими странами на протяжении многих лет. Первая стратегия – это попытка разработать арабское ядерное оружие, чтобы уравновесить ядерное оружие Израиля, а вторая – дипломатическая кампания в попытке объявить Ближний Восток регионом, свободным от ядерного оружия, что должно было привести к демонтажу израильских возможностей.

Первая стратегия провалилась в результате совместных усилий Израиля и США по предотвращению дальнейшего распространения ядерного оружия в регионе, и параллельно США помогли Израилю отразить дипломатическое давление арабских стран по ядерной проблеме.

Как сказал доктор Сагир: «Многоуровневая стратегия сдерживания, ядерного и конвенционального, представленная в моем исследовании, может быть применена в противостоянии с Ираном в случае провала международной кампании по прекращению его ядерных разработок».

«Ядерный Иран поставит перед Израилем двойной вызов: ситуация регионального ядерного «устрашения» с одной стороны, которое, с другой стороны, подкреплено угрозой конвенциональных ракетных ударов по скоплениям населения в Израиле со стороны «Хизбаллы» и других клиентов Тегерана».

В настоящее время доктор Сагир пишет книгу «Димона» на основе своей докторской диссертации, которая будет опубликована на иврите и английском языках. Книга включает анализ иранской ядерной угрозы и ее стратегических последствий для Израиля.

«Детали» – в сотрудничестве с Israel Defense,