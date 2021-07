Как страх перед ядерным Израилем влиял на политику арабских стран Ученые окончательно выяснили причину гибели мамонтов » Фотограф-документалист Уолтер Розенблюм и его работы В 1938 году начинающий фотограф Уолтер Розенблюм снял свою первую серию фотографий «Pitt Street», определившую направление его творчества на последующие пятьдесят лет. С тех пор Розенблюм известен как фотограф-документалист, который фотографировал повседневную жизнь Америки. Его снимки — одна из примечательных страниц фотолетописи быта и нравов американцев ХХ столетия. Уолтер Розенблюм родился в семье евреев-иммигрантов из Румынии. После окончания Seward Park Public High School и нью-йоркского городского колледжа (1937) он, 18-летний юноша, приходит в недавно созданную Фото-лигу на 31 East 21st Street, ставшую для него школой мастерства. В Лигу входили такие известные профессиональные фотографы, как Береника Эбботт, Поль Стрэнд, Лизетт Модел, Марвин Ньюмен, Виджи, Аарон Зискинд и многие другие. Что же объединяло столь разных по мастерству и по темпераменту фотографов? Все они разделяли взгляды Льюиса Хайна (1874-1940) на роль фотографии в жизни общества. Хайна называют отцом документальной фотографии. Он верил, что документальная фотография, обнажая факты, может активно влиять на улучшение социальных условий людей. Фото-лига ставила своей задачей спонсирование документальных проектов по актуальным социальным проблемам, а также поддержку и обучение фотографов. К Лиге тянулись молодые люди, привлечённые её идеями, её открытостью к талантам. Так, Моррис Энджел, товарищ Розенблюма, будущий известный фотограф и кинорежиссёр, вспоминал: ”У меня не было цели стать фотографом. Я присматривал себе, чем бы заняться в свободное время и наткнулся на рекламу в журнале: ”Фото-Лига, основной курс — 6 долларов”. Я сказал себе: ”Парень — это интересно. Я могу себе это позволить”. В Лиге Моррис Энджел учился у Аарона Зискинда, а учителями Уолтера Розенблюма были Льюис Хайн и Поль Стрэнд, развившие его дар придания обычным жизненным сценам визуального величия и художественного воплощения. В годы пребывания в Лиге Розенблюм очень активен: редактирует периодически издаваемые “Фото-заметки”, работает секретарём Лиги, а в 1941 году становится её президентом. В 1938 году на протяжении шести месяцев Уолтер Розенблюм снимает свою первую наиболее значительную серию фотографий “Pitt Street”, где неподалёку от этой улицы он родился, где прошло его детство. Когда для этой серии он фотографировал детей, играющих в карты на ступеньках дома, и подростков, загорающих на тротуаре, и девочку на качелях, и группу людей у дверей магазина, оживлённо обсуждающих новости, — это всё близкие ему сцены. Впервые фотографии из этой серии были опубликованы Ральфом Штейнером в издаваемой им газете PM. Не будет большим преувеличением сказать, что фотография “Девочка на качелях”, снятая на фоне Вильямсбургского моста, стала визитной карточкой Уолтера Розенблюма. После серии фотографий “Pitt Street”, получившей широкое признание, Розенблюм некоторое время ассистирует фотографу Life Эллиоту Элисофону и начинает работать свободным фотографом. Он сотрудничает с журналами Survey Graphic и Mademoiselle, с организацией Federation for the Support of Jewish Philanthropies. В 1942 году его принимают в штат Agricultural Adjustment Administration (AAA — государственная программа восстановления сельскохозяйственного производства после Великой депрессии путём стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию). Фотография призвана была документально показать эффективность правительственных мер. Розенблюм разъезжает по стране, главным образом по Среднему Западу, фотографируя фермерские хозяйства, познавая жизнь простых американцев. В годы Второй мировой войны фотограф Розенблюм был прикомандирован к подразделению связи. Он участвовал в операции высадки союзных войск в Нормандии, прошёл с камерой по дорогам Франции, Германии и Австрии, фотографируя боевые будни, сражения, раненых солдат. Розенблюм был первым фотографом, снимавшим концентрационный лагерь Дахау. Среди фотографов, участников Второй мировой войны, Уолтер Розенблюм был наиболее отмечен наградами, включая медали: “Серебряная Звезда”, “Бронзовая Звезда” и “Пурпурное Сердце”. В последующие годы Розенблюм фотографирует испанских беженцев на юге Франции (1946), мексиканских рабочих-мигрантов в Техасе (1946), жителей канадского полуострова Гаспе (1949), испанский Гарлем на 105-й улице Нью-Йорка (1952), Гаити (1958/59). Полученный в 1980 году грант Гуггенхейма позволил Розенблюму создать фотосерию “Люди Южного Бронкса” и ряд других работ. Его творческий метод состоял во временном пребывании среди людей, которых он фотографировал, в разделении с ними их повседневной жизни и проявлении глубокой симпатии, объединяющей фотографа и его объект при съёмке. Всё, сделанное Уолтером Розенблюмом более, чем за полвека, — это захватывающие, глубоко трогательные картины, показывающие зрителю правдивое, сострадательное видение жизни человека. В выборе своих сюжетов он не стремился к каким-то сенсациям или эффектной форме. Розенблюм был верен реалистическому изображению действительности, показывая будничную жизнь улиц и простых людей. Впервые фотографии Уолтера Розенблюма на музейном уровне были показаны в 1943 году, когда искусствовед Нэнси Ньюхолл отобрала его работы для показа на групповой выставке “New Photographers I” в Музее современного искусства (Нью-Йорк). Далее последовала его персональная выставка в Бруклинском музее (1949), сопровождавшаяся каталогом с предисловием Поля Стрэнда. В Европе творчество Розенблюма было представлено на его ретроспективной выставке в Берлине в Alte Museum (1986). В ХХI столетии творчество Уолтера Розенблюма по-прежнему вызывает интерес, остаётся востребованным. Его работы были представлены на двух значительных фотографических выставках в нью-йоркском Еврейском музее: “New York: Capital of Photography” (2002) и “The Radical Camera: New York’s Photo League, 1936-1951” (2012). В 2012 году в Московском Доме фотографии в рамках “Фотобиеннале-2012”, которое представляло в Москве лучших фотографов мира, состоялась ретроспективная выставка Уолтера Розенблюма “От всего сердца”. В экспозиции были представлены основные серии фотографий мастера. Одним из кураторов выставки была его жена, Наоми Розенблюм. В 1998 году Международный центр фотографии (ICP) удостоил Уолтера Розенблюма и Наоми Розенблюм (известный историк фотографии, автор книг: “История фотографии”, 1984 и “История женской фотографии”, 1994), награды “За творческие достижения в жизни”. В этом же году нью-йоркское издательство Aperture опубликовало в переводе с немецкого языка монографию “Walter Rosenblum” с предисловием Шелли Райс и Наоми Розенблюм, содержащую 140 фотографий из ранних проектов фотографа ”Pitt Street” (1938) и “105th Street” (1952). Фотографии Уолтера Розенблюма представлены во многих американских и зарубежных музейных коллекциях, включая The Metropolitan Museum of Art (New York), The Jewish Museum (New York), National Gallery of Canada (Ottawa), Bibliotheque National (Paris)…. Среди многих творческих наград Уолтера Розенблюма особенно почётно звание “Свидетель правды”, присвоенное ему Центром Симона Визентала (1990). С 1947 года, более сорока лет, Уолтер Розенблюм вёл курс фотографии в Бруклинском колледже, а с 1956 по1965 годы — профессор фотографии в Cooper Union. Уолтер Розенблюм принадлежит к числу замечательных мастеров фотографии, обладавших даром придания обычным, случайным жизненным аспектам визуального величия в совершенной художественной форме. За каждым его кадром не просто стечение обстоятельств, а жизнь отдельных людей и даже история всей страны. Лев ДОДИН