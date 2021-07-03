Cнявшийся в «Холостяке» Колтон Андервуд показал обнаженное тело

29-летний ведущий нетрадиционной сексуальной ориентации Колтон Андервуд подбросил огня, опубликовав полностью обнаженные снимки в социальных сетях. В 2018 году Андервуд снискал особую популярность после съемок в проекте «Холостяк, а в апреле 2021 года выяснилось, что мужчина не очень любит женщин.

«Я принял это и смирился с этим фактом в начале этого года. Следующим шагом стало публичное признание. Я все еще нервничаю, но это для меня это действительно важно. Сейчас я гораздо счастливее и здоровее, чем когда-либо. Раньше я бы скорее умер, чем сказал, что гей. Однажды я проснулся в Лос-Анджелесе и понял, что не хочу начинать день. Для меня это был тревожный звонок», — рассказывал тогда он.

На днях же Андервуд решил побаловать аудиторию, опубликовав провокационное фото. В кадре мускулистый ведущий позировал в одних трусах, играя мышцами на публику.

В Сети разочарованные женщины писали — они были бы не прочь попробовать построить с Андервудом отношения, не будь Колтон «из другой категории».

«Слишком горячо», «Вы разожгли пожар в моей душе», «Чертовски хорош», «Горяч до невоможности», — писали они.

Источник фото: Legion-media