Бывший американский военный сравнил армию России с «ржавым запорожцем»

Бывший американский военный — капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах сравнил армию России с «Запорожцем», а силы НАТО с Tesla. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает «ИноСми».

По данным издания, такое мнение он высказал в прямом эфире украинского телеканала «Обозреватель ТВ», мотивируя тем, что у России нет высоких технологий и профессионализма. Табах заявил, что большая часть российского вооружения, в том числе авиация, состоят из западных компонентов. Санкции остановили их поставки и нанесли удар по развитию российского вооружения, добавил он.

Комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, американец заявил, что пограничные катера РФ пытались догнать корабль, чтобы преградить ему путь, но не смогли сделать этого и «убили двигатели», из-за чего были вынуждены вернуться на базу. В российских катерах якобы должны были стоять немецкие двигатели, но из-за санкций военным пришлось ставить более дешевые китайские, которые не выдержали нагрузки, отметил Табах.

Он призывал украинские вооруженные силы решительнее противостоять России в Черном и Азовском морях, отметив, что армий Украины шагнула сильно вперед по сравнению с 2014 годом. В качестве примера он привел беспилотник, созданный конструкторским бюро «Луч», который не уступает турецким и при этом все его компоненты украинского производства.